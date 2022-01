La situazione pandemica a Villaspeciosa “ha ormai raggiunto i massimi per la nostra comunità, i positivi sono 45. Rincuora il fatto che stiano tutti bene e la situazione sia sotto controllo”. A dirlo è il sindaco Gianluca Melis, subito dopo aver ricevuto gli ultimi aggiornamenti ufficiali dell’Ats. E il virus è entrato anche nella scuola primaria: “Chiaramente questi numeri creano tanti problemi a livello scolastico, sono infatti 11 i bambini positivi. Dietro una positività nasce la necessità di effettuare tamponi di massa all’intera classe”.

“Stasera, tutti i ragazzi della quarta potranno effettuare il tampone, gratis, presso l’ambulatorio del dottor Cotza. Un grazie gli deve essere rivolto per la grande disponibilità che dimostra verso la comunità”.

