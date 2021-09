DECIMOMANNU 17 settembre 2021

AGGIORNAMENTO DATI COVID

Carissime e carissimi,

Come doveroso, Vi informo che i casi di positività certificati nel nostro paese sono saliti a 56, così le persone in isolamento fiduciario risultano essere 56. Stanno bene e presso le loro case. Questo è decisamente l’aspetto confortante….l’altro aspetto di cui bisogna tener conto è che la maggior parte di queste persone non sono ancora vaccinate. Per questo se in primis ,mi sento di augurare ai nostri concittadini e alle nostre concittadine coinvolti una buona e serena guarigione, invito poi chi non l’avesse ancora fatto, a vaccinarsi. È vero che il contagio può avvenire anche tra persone vaccinate, ma è anche vero che il vaccino fa sì che la sintomatologia sia più lieve e controllabile. La vaccinazione tutela la salute di se stessi, ma soprattutto è un atto di rispetto nei confronti di chi ci sta accanto. Così come il rispetto della quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio, è un atto di generosità e amore nei confronti di tutta la comunità, è un ‘azione di responsabilità nei confronti della vita sociale, culturale ed economica delle nostre famiglie che permette di avviarci verso una reale RIPARTENZA e favorire la ripresa delle nostre attività produttive.

Notizie doverose e riflessioni che voglio condividere con voi, per dirvi, ancora una volta, di NON ABBASSARE LA GUARDIA!!!! E per ringraziarvi sempre per l’impegno e il sacrificio da Voi profuso per superare questa pandemia.

Con un sorriso, la Sindaca.

