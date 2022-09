Covid: 549 casi e un morto in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 SET - Contagi Covid in risalita nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si registra anche una vittima, un uomo di 78 anni della provincia di Oristano.

I nuovi casi positivi sono 549 (+ 360), di cui 470 diagnosticati con test antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.705 tamponi, per un tasso di positività che passa dal 16,5% al 14,8%.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (5), mentre i ricoverati in area medica sono 75 (-1).

Le persone in isolamento domiciliare sono 5.666 (-770). (ANSA).



