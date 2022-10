Cagliari

I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe

Aumenta in Sardegna l’incidenza dei contagi da Coronavirus e la provincia di Oristano è quella nella quale si registra l’aumento maggiore.

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, nell’ultima settimana (5-11 ottobre) in Sardegna i contagi per 100.000 abitanti sono passati da 306 a 398. L’incremento dei nuovi casi è del 40,8% rispetto alla settimana precedente, quando era stato del 18,4%.

Nella provincia di Oristano l’incidenza è di 320 per 100mila abitanti (+19,7% rispetto alla settimana precedente). In assoluto, l’incremento maggiore nel numero dei contagiati si è registrato nel Sassarese con un +75,4% rispetto alla rilevazione della settimana precedente. Nel Nord Sardegna, tuttavia l’incidenza è minore a quella di Oristano, con 286 casi per 100mila abitanti. Seguono Nuoro 316 casi (+37,4% di incremento), la città metropolitana di Cagliari 312 (+36%) e il Sud Sardegna 211 (+20,6%).

Sono sopra media nazionale il numero di posti letto occupati dai pazienti covid in terapia intensiva, pari al 2,5%, contro lo 0, 5 della settimana precedente. Sono, invece, sotto la media nazionale i posti in area medica letto occupati da pazienti positivi, nonostante un aumento: si è passati dal 3,8% al 6%.

Sul fronte della campagna vaccinale la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10,5% (media Italia 10,2%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 1,5%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,5% (media Italia 11%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 5,3% e il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 13,7% (media Italia 18,7%).

Tra i bambini (fascia 5-11) ha completato il ciclo vaccinale il 41,7% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 4,5% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

Giovedì, 13 ottobre 2022