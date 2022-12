Covid: 4 morti ma contagi in calo nell'Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Quattro decessi per Covid in Sardegna dove si registrano 455 ulteriori casi confermati di positività nelle ultime 24 ore (508 nell'ultima rilevazione).

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2161 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva calano a 4 (-3), mentre salgono di 4 quelli in area medica sono 128. Sono 5834 i casi di isolamento domiciliare (-145).

Nel dettaglio i quattro morti sono due donne di 81 e 88 anni e un uomo di 79, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 82 anni, residente nella provincia di Sassari.

Fonte: Ansa Sardegna