Oristano

Da oggi il punto vaccinale della Asl è aperto per cinque mattine e nei pomeriggi di martedì e giovedì

Niente calca, somministrazioni regolari questa mattina al punto vaccinale di Oristano, che da oggi è aperto tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – fra le 9 e le 13 e nelle giornate di martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.

In tarda mattinata erano circa una decina le persone in fila fuori dagli ambulatori Asl di via Carducci 35. Altre quattro persone erano in attesa all’interno.

Alcune sedie sono state poste all’esterno della struttura, a disposizione delle persone in attesa. Per ora non si pone il problema di spazi, ma ovviamente in via Carducci sarebbe impossibile gestire l’afflusso registrato in tante settimane al palasport trasformato in hub vaccini.

Qualcuno tra i cittadini in attesa oggi ha lamentato di non essere stato informato a sufficienza sulla possibilità di effettuare la quarta dose.

Il secondo booster anti-Covid è stato aperto a tutti i cittadini oltre i 60 anni con una circolare emanata dal Ministero della Salute l’11 luglio.

Possono effettuare la vaccinazione anche gli over 12 anni fragili. Per tutti è necessario che sia trascorso un intervallo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Al punto vaccinale di via Carducci a Oristano si può accedere liberamente: non è richiesta la prenotazione. I cittadini dovranno presentarsi con la tessera sanitaria.