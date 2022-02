Covid-19: un nuovo hub vaccinale nell’ex Ospedale Militare di Cagliari, ecco come è possibile prenotare

Covid-19: un nuovo hub vaccinale nell’ex Ospedale Militare di Cagliari.

Per potenziare ulteriormente la capacità vaccinale, sulla scia delle precedenti collaborazioni, è stato siglato un accordo tra l’Esercito e la Asl. Dallo scorso venerdì 18 e sino a lunedì 28 febbraio 2022, è operativo a Cagliari un nuovo Centro Vaccinazione anti Covid-19 presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale (DMML), noto anche come ex Ospedale Militare.

Il nuovo hub va a integrarsi a quelli dell’area metropolitana della Asl territoriale, già presenti negli spazi della Fiera di Cagliari e Quartu Sant’Elena, ampliando l’offerta per tutti coloro che ancora non hanno completato il ciclo vaccinale e per coloro che ancora devono iniziarlo.

Tramite il sistema delle Poste Italiane, i cittadini (oltre i 12 anni di età) potranno selezionare la struttura del DMML per prenotare la somministrazione della dose.

Dalle 9 del mattino alle ore 13, nei giorni indicati dal sistema di prenotazione, il personale sanitario civile e militare della Difesa, opererà dunque in collaborazione con la campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria locale n. 8, a favore della popolazione civile, in supporto alle strutture sanitarie regionali.

Il DMML di Cagliari, dipendente dal Comando Logistico dell’Esercito, si trova nel cuore del quartiere di Stampace. Con ingresso dalla via Ospedale n. 2, il nuovo hub vaccinale è facilmente raggiungibile dalle Stazioni FS e Autobus a piedi con i mezzi del trasporto pubblico locale.