“La richiesta di utilizzare il tampone salivare molecolare nasce dall’esigenza di superare due fattori limitanti del più diffuso tampone nasofaringeo molecolare (TNF m): la necessità di avere personale specializzato per l’esecuzione del tampone stesso e l’organizzazione di una logistica che permetta l’esecuzione degli stessi in ambienti adeguati al rischio infettivo”.

“Abbiamo depositato in Consiglio regionale una mozione per chiedere che venga definito un Piano regionale per l’utilizzo dei tamponi salivari molecolari (TSm) quale principale metodologia diagnostica per l’individuazione della diffusione dell’infezione da SARS- CoV-2 per tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia e le primarie”. Lo annuncia il consigliere regionale Annalisa Mele, della Lega.

Annalisa Mele

Fonte: Link Oristano

