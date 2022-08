Cagliari

Il report della Fondazione Gimbe per la settimana dal 17 al 23 agosto

Nella settimana dal 17 al 23 agosto la Fondazione Gimbe ha registrato un aumentano del 27,9% di nuovi casi di coronavirus in Sardegna, nonostante la discesa della curva epidemiologica, con una performance in miglioramento per i casi Covid attualmente positivi per 100.000 abitanti.

L’Oristanese, in controtendenza rispetto al resto del territorio sardo, è l’unica provincia nella quale il dato nei nuovi contagi è negativo, -6% (348 casi per 100 mila abitanti). L’incremento più evidente dell’incidenza si ha nella provincia di Nuoro 352 per 100 mila abitanti (+66,8% rispetto alla settimana precedente), ma anche nella città metropolitana di Cagliari 340 (+40,5%).

Sassari con 299 nuovi casi fa registrare +19,9% e il Sud Sardegna +26,8%, con 289 nuovi positivi.

Restano ancora sopra media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva, pari al 4,9%, mentre sono sotto la media quelli in area medica, al 7,6%.

Giovedì, 25 agosto 2022