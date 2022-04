Oristano

I dati settimanali raccolti ed elaborati dalla Fondazione Gimbe

Nell’ultima settimana la Fondazione Gimbe ha registrato un aumento del 31,3% dei nuovi casi di coronavirus in Sardegna. Salgono anche i soggetti al momento positivi al virus ogni 100.000 abitanti, che sono passati da 1.858 a 1.915. I dati fanno riferimento al periodo tra mercoledì 20 aprile e martedì 26.

L’incidenza è salita dell’8% nell’Oristanese, però il boom è stato registrato nel Sud Sardegna (+47,6% con 898 nuovi casi ogni 100.000 abitanti) e nella città metropolitana di Cagliari (+38,8% con 885 casi ogni 100.000 abitanti). Incidenza in aumento anche nel Nuorese (+23,5%) e nel Sassarese (+22,6%).

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, resta sopra la media nazionale sia la percentuale di posti letto occupati in area medica, pari al 19,9%, sia per la terapia intensiva, con il 6,4% di posti occupati da pazienti Covid.

La Fondazione Gimbe ha fatto il punto anche sui vaccini. Nell’isola l’85,1% dei residenti ha ricevuto due dosi di vaccino anti-Covid. In totale, si parla quindi di quasi 1.360.000 sardi.

L’8,5% dei sardi sopra i 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid (la media italiana è del 7,2%). Un ulteriore 3,4% della popolazione sopra i 5 anni viene considerata temporaneamente protetta, perché guarita dal coronavirus da meno di sei mesi.

Gli over 5 anni che non hanno ancora ricevuto la terza dose di vaccino sono il 4,6%. A un ulteriore 10,4% non può essere somministrato subito il booster perché si tratta di guariti dal coronavirus da meno di quattro mesi.

Gli immunocompromessi con quattro dosi di vaccino sono il 11,1% (media Italia 13,1%), mentre per le quarte dosi a over 80, ospiti delle Rsa e over 60 fragili il tasso di copertura sardo è dell’1,1% (la media italiana è del 2,8%).

Cresce la percentuale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale (in Sardegna sono il 42,8%, in Italia il 34,3%). . A questi si aggiunge un ulteriore 4,6% di vaccinati in età pediatrica a cui è stata somministrata una sola dose (la media nazionale è del 3,6%).

