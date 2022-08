Covid: 11 morti e balzo contagi ma quasi 8mila test in più - Sardegna

Altri 11 decessi per Covid, tra i quali anche una donna di 53 anni, in Sardegna dove si registrano 1873 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1774 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 667 delle ultime 24 ore. Ma sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7782 tamponi contro i 1.945 dell'ultime rilevazione.

Il tasso di positività passa quindi dal 34,2% al 24%.

Pressoché stabile la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( + 1 ), mentre quelli in area medica sono 172 ( + 2 ).

Continua il calo delle quarantene: 31709 i casi di isolamento domiciliare ( - 1471 ).

Nel dettaglio gli 11 decessi sono : due donne di 53 e 63 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 90 anni e due uomini di 74 e 94, residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 90 anni e cinque uomini di 76, due di 85, 86 e 87, residenti nella provincia di Sassari.



Fonte: Ansa Sardegna