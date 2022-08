Covid: 10 decessi in Sardegna ma contagi e ricoveri in calo - Sardegna

Dopo i sette delle ultime 24 ore altri 10 morti per Covid in Sardegna dove i decessi complessivi dall'inizio della pandemia arrivano a 2718 . Calano nuovamente i contagi e i ricoveri. Gli ulteriori casi confermati di positività sono infatti 446 (di cui 399 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 722 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2999 tamponi con un tasso di positività che passa dal 17% al 14,8%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva scendono a 7 ( - 4 ), mentre quelli in area medica diventano 93 ( - 8 ).

Infine sono 10421 i casi di isolamento domiciliare ( - 618 ).

Nel dettaglio i 10 decessi sono: una donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 90, residente nella provincia di Nuoro; una donna di 95 anni e quattro uomini di 80, 83, 89 e 97, residenti nella provincia di Oristano; tre uomini di 77, 81 e 83 anni, residenti nella provincia di Sassari.



Fonte: Ansa Sardegna