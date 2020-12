Countdown per 14 operatori del mercato civico di Quartu: “Dal primo gennaio senza lavoro”

Countdown per 14 operatori del mercato civico di Quartu Sant’Elena: il 31 dicembre scade la concessione e, conseguentemente, “dal primo gennaio saranno senza lavoro”.“Il mercato civico va salvato, vanno tutelati i posti di lavoro e va tutelato il cuore commerciale della città” spiega Laura Perra, capogruppo in Consiglio Comunale a Quartu Sant’Elena di Sardegna Forte. “Stiamo presentando al Sindaco e all’assessore competente una interrogazione in cui gli si chiede quale futuro avranno i 14 operatori che hanno una concessione che scade il 31 dicembre 2020″.“Vorremmo impegnare il Consiglio Comunale su un’ampia discussione sul futuro del mercato. Va rilanciato e deve diventare il cuore commerciale della città. Deve diventare un punto attrattivo che rilanci tutto il tessuto commerciale, le vie dello shopping, le piccole botteghe, vero cuore pulsante di Quartu.Da troppi anni abbiamo assistito allo svuotamento del centro storico assediato dai centri commerciali, incapace di essere attrattivo, senza e venti e senza identità. Chiediamo al Sindaco e la sua maggioranza cosa vogliano fare di una struttura sicuramente fatiscente ma che da un servizio imprescindibile per tanti quartesi e da lavoro a tante famiglie.Condivideremo questa interrogazione con le opposizioni e con Christian Stevelli che ha lanciato in queste ore una importante campagna social dal titolo – Compra a Quartu. Compra Quartese – proprio in vista delle festività natalizie, ma che è valida tutto l’anno. Senza mercato, senza rilancio delle vie del commercio Quartu muore, diventa una città dormitorio, senza identità. Noi vogliamo rilanciarla difendendo questo presidio e difendendo i posti di lavoro, facendolo diventare un vero mercato delle eccellenze locali, col sostegno alle produzioni quartesi e più in generale dell’area vasta. Aspettiamo di capire le intenzioni del Sindaco Milia e della sua maggioranza”.

