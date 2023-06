Costruzioni, settore in crescita anche nell’Oristanese. Male la produzione non residenziale

Si consolida in Sardegna il trend espansivo del settore delle costruzioni, per il quale il 2022 è stato un anno importante. In uno scenario di crescita generale, anche l’Oristanese registra un triennio 2021-2023 positivo, con un incremento previsto del 1,1% nel 2023. Più dinamico il mercato Sassarese, nel quale si prevede un incremento del 4%. Stabili invece Nuoro e Sud Sardegna.

Sono i dati del rapporto sul mercato delle costruzioni presentato questa mattina a Cagliari dalla Cna Sardegna.

In base alle prime stime per il 2023, il settore delle costruzioni regionale potrebbe sfiorare i 7,8 miliardi, per effetto di una modesta crescita che in termini reali è pari all’1,4%, con gli investimenti in crescita dell’1,5%. A mantenere positivo il risultato previsto è la sostenuta crescita delle opere pubbliche (+19%), che rappresenteranno più del 30% degli investimenti complessivi.

Il più grande mercato regionale, quello residenziale, è stimato in 3,3 miliardi di investimento, ovvero il 51% del totale.

“Sulla dinamica per l’anno in corso e per quelli a venire”, dichiarano Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale CNA e presidente regionale di CNA Costruzioni, “gravano numerose incognite. Molto dipenderà dall’avanzamento dei cantieri in atto e dall’avvio di quelli in programma. Siamo in una fase in cui, almeno sul fronte pubblico, il nodo non è tanto quello delle risorse, ma quello dell’effettiva capacità di spesa, ostacolata da fattori strutturali (vincoli burocratici, inadeguatezze gestionali), ma anche dalle più recenti tensioni dell’offerta, con i rinnovi delle quotazioni di materia prima e dei processi produttivi.

“Sul fronte interno regionale”, continuano i vertici CNA, “occorrerebbe completare positivamente la legislatura, completando la tanto attesa legge di riordino del quadro normativo in ambito urbanistico, la Legge casa, e un serio e concreto piano formativo che aiuti il sistema dell’offerta a trovare sul mercato le figure professionali richieste”.

Nel 2021 in Sardegna il valore della produzione è cresciuto del 19% sotto il traino del rinnovo edilizio, sostenuto dagli incentivi, dal rimbalzo della nuova produzione edilizia, e dalla crescita importante delle opere pubbliche. Nel 2022 la crescita è proseguita a un ritmo importante (+10,5%) e con un +12,9% degli investimenti, sostenuta dagli stessi fattori che risulteranno almeno in parte indeboliti dalle nuove regole e limitazioni del Superbonus, che si accentuano nel 2023 (+1,4% la crescita stimata).

Si consolida il trend espansivo del mercato immobiliare (+14%), sia nella componente abitativa che non residenziale; cresce la produzione edilizia (+13,3%), così come ad un ritmo eccezionale i bandi di gara per i lavori pubblici che sostengono gli investimenti (+12,9%) alimentando positivamente il consolidamento dell’occupazione (+9,8%); un quadro complessivamente positivo, sebbene non privo di incertezze proposte dal nuovo scenario in cui gli elementi di rigidità dell’offerta si sommano alle incognita sul futuro del Superbonus.

Nel 2022 il volume d’affari delle costruzioni in Sardegna è stimato in 7,5 miliardi di euro, di cui 6 miliardi relativi a investimenti a più di 1,4 miliardi destinati alla manutenzione ordinaria.

Il segmento residenziale si attesta a primo mercato regionale con investimenti pari a 3,5 miliardi, più del 57% degli investimenti complessivi. Le opere pubbliche, con 1,5 miliardi sono il secondo mercato regionale e assorbono poco meno del 25% degli investimenti.

Tutta l’attività di rinnovo, in particolare del patrimonio edilizio residenziale ha svolto un ruolo di stabilizzazione assorbendo parte sella crisi della nuova produzione edilizia, con il potenziamento degli incentivi a partire dalla fine del 2020.

Nel 2021, con l’entrata a regime del Superbonus tutto il mercato del rinnovo ha raggiunto livelli record seguendo le aspettative, si stimano investimenti per 1,4 miliardi di euro a valori correnti. Nel 2022, pur con i primi segnali di irrigidimento del credito i livelli di spesa sono da record, pari a 1,9 miliardi di euro a prezzi correnti.

In termini occupazionali, considerando il moltiplicatore in base al quale un investimento di 100 mila euro è in grado di assorbire un occupato diretto e mezzo occupato nell’indotto, si può stimare che gli oltre 1,3 miliardi di euro di lavori veicolati dagli incentivi nel 2021 (a prezzi correnti) abbiano impiegato più di 13 mila occupati. Rapportando il solo impatto diretto nel 2021, più del 33% degli occupati nel settore delle costruzioni in Sardegna ha trovato impiego in intervalli incentivanti.

Nel 2022 si stima che l’impatto occupazionale dovuto agli incentivi fiscali sia pari al 42% degli occupati dal settore solo considerando gli occupati diretti.

Nel 2022 la nuova produzione edilizia si attesta su quasi 2,8 mld di metri cubi ultimati, più di 722 mila mc oltre i livelli pre-pandemici, ben lontano però dai 10 milioni di mc dei primi anni 2000.

Per la produzione residenziale, dal picco produttivo del 2008, con una produzione di quasi 15.300 abitazioni per 4,5 mld di metri cubi, a quello più basso del 2020, 3810 abitazioni e 979 mila metri cubici ultimati, nel 2022, dopo otto anni, le abitazioni ultimate tornano a superare le 5.000 unita, e le volumetrie il milione di mc (3,3 milioni di metri cubi in meno e meno 8.700 abitazioni rispetto alla massima espansione).

Nel 2022, si consolida la ripresa produttiva registrata nel 2021 sul fronte della produzione non residenziale. Ha giocato un ruolo chiave la produzione di edifici con finalità produttive industriale/commerciale, che portano ad una dinamica di crescita generalizzata in tutte le provincie del +34,7% sul 2021, pari a 1,583 milioni di metri cubi, ad eccezione della provincia di Oristano (-16,6%). La produzione complessiva è lontana (-77%) dai valori più elevati registrati nei primi anni 2000.

Il fatturato complessivo del mercato immobiliare in Sardegna nel 2022 è stimato in poco meno di 2,4 mld di euro, di cui 86% provenienti dal settore residenziale e il 14% da transazioni relative a immobili non residenziali.

Prosegue il trend espansivo innescato nel 2021, dopo il brusco stop registrato nel 2020 per la pandemia. E’ evidente però un rallentamento della corsa, con un tasso di crescita che passa dal 39% del 2021 al 14% del 2022, risultante da una dinamica più brillante del segmento abitativo (+15%) a fronte di una crescita più moderata del settore non residenziale (+9%).

Nel 2022 il mercato immobiliare residenziale è quantificato in 18.453 compravendite di abitazioni che corrispondono ad una crescita dell’8,8% rispetto al 2021, quando il mercato era cresciuto del 33,5% dopo la frenata del 202. Rispetto al picco più alto di compravendite raggiunto nel 2006, resta ancora da recuperare poco più del 10% del mercato, circa 1.500 abitazioni anno.

Dopo una crescita che nel 2021 era stata del 65%, doppia rispetto a quella registrata dal mercato abitativo, nel 2022 si osserva un deciso rallentamento del trend espansivo delle compravendite non residenziali, con una crescita del 6%; il mercato si attesta su 1500 transazioni, 540 nei capoluoghi e 970 nelle citta minori.

Il primo mercato è quello commerciale, 970 transazioni, di negozi, laboratori, centri commerciali, pari al 64%; secondo aumento quello degli uffici che segue le 300 transazioni; 239 transazioni per il settore produttivo che assorbe meno del 16% del totale.

Quanto al mercato del credito, il valore complessivo delle erogazioni finalizzate all’acquisto immobiliare in Sardegna nei primi mesi del 2022 si attesta su 922 mln di euro, con un modesto calo rispetto al 2021 (0,8%); le erogazioni di finanziamento per l’acquisto immobiliare non residenziale seguono un aumento contenuto +3% nei primi 3 trimestri del 2022.

A doppia velocità anche il bilancio relativo alle erogazioni per finanziare investimenti in costruzioni, crescono +3,4% quelli per la costruzione di nuove abitazioni; si riducono del 20% le erogazioni per finanziare investimenti in fabbricati non residenziale, da 105 a 84 mln di euro.

Nel settore delle opere pubbliche, grazie all’accelerazione impressa nel secondo semestre 2022, per effetto dell’ondata di gare del PNRR che impongono una tempistica molto serrata all’attività delle stazioni appaltanti, oltre a garantire flussi economici eccezionali, il mercato regionale alla fine dell’anno ha prodotto 756 gare, per un importo a base di gara di 1,7 miliardi di euro, un risultato pari a 4 volte il 2021.

Questo al netto degli 11 avvisi pubblicati, nel corso dell’anno del Ministero della Infrastruttura e da diverse capitanerie di porto per affidare le concessioni demaniali finalizzate alla realizzazione ad esercizio di impianti eolici offshore pari a 8,3 mld.

Cresce la polarizzazione del mercato che vede contrarsi a bandi di piccolo importo e crescere le taglie dimensionali dei grandi e maxi appalti, appannaggio per lo più di grandi committenze in fortissima espansione.

I mercati complessi e le forme di aggiudicazione più evolute (partenariato pubblico, costruzione/manutenzione e gestione) rappresentano il 39% dell’importo complessivo del mercato (673 mln di euro).

L’occupazione. Dopo oltre un decennio di riduzione pressoché illimitate, nell’ultimo triennio la capacità occupazionale delle costruzioni ha evidenziato un incremento davvero straordinario. Sul fronte occupazione il comparto nel 2020 ha evidenziato uno straordinario dinamismo (+15,2%) che trova conferma anche nei risultati del 2021 (+7,9%) e del 2022 (+9,8%), definendo un +36,4% rispetto ai livelli precedenti la crisi sanitaria.

Con una capacità occupazione di 45 mila addetti espressa nel 2022 il settore edile un’incidenza sull’occupazione complessiva dell’8%, notevolmente superiore alla media nazionale (6,7%), qualificandosi come uno dei principali settori strategici per la ripartenza dell’economia regionale.

Anche i dati sulle ore di cassa integrazione autorizzate nel 2022 evidenziano il superamento della situazione di emergenza indotta dalla crisi sanitaria. Nel 2022 le ore autorizzate di CIG si sono ridotte dell’80% rispetto al 2021 (801.000).

Le imprese. Il dato sulla nati-mortalità delle imprese conferma le indicazioni provenienti dall’analisi dell’andamento occupazionale, che presenta un bilancio di 246 imprese attive in più sul 2021 (+1,2%).

Rispetto ai livelli precrisi (2019) il settore delle costruzioni conta 647 imprese in più, pari ad oltre un terzo dell’incremento complessivo delle imprese (35%); in termini percentuali le imprese di costruzioni seguono un incremento assai più rilevante (+3,4%) di quello dell’economia complessiva (+1,3%).

Ala fine del 2022 si contano 12.923 imprese artigiane, 189 in più rispetto al 2019, +1,5% di incremento rispetto ai livelli precrisi, contro il +7% delle imprese non artigiane.

