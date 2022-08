Costruisce una stazione di polizia con i Lego e trionfa a Monserrato: Capoterra festeggia Davide Vacca

Coppa e medaglia, ed è il minimo dopo l’impresa che, ad appena dieci anni, è riuscito a compiere. Davide Vacca, capoterrese doc, ha vinto la gara delle costruzioni Lego a Monserrato, la “creator Lego”, mercoledì e giovedì scorso. Primo premio e, ora, la possibilità di gareggiare alle finali regionali al museo del mattoncino Karalisbrick a Sestu. Il giovanissimo ha incontrato, insieme ai genitori, il sindaco Beniamino Garau, che ha voluto elogiarlo con un post pubblico su Facebook: Davide è un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Capoterra”. La speranza è che la sua passione possa “essere da stimolo per tanti altri bambini ad intraprendere e a riscoprire il gioco dei mattoncini: un gioco di creatività, di fantasia e di precisione, i quali stimolano l’immaginazione e lo sviluppo di idee di ogni bambino allontanandoli da quello che oggi è può essere considerata l’ossessione per il tecnologico, il digitale e videogames”, afferma Garau. “Una bellissima realtà che ci impegniamo a presentare qui in città con una mostra dedicata prima della fine dell’anno. Un piccolo evento che possa far conoscere questo gioco a tutti i bambini e le bambine di Capoterra e cosi scoprire nuove eccellenze nel nostro territorio”. “E tra le eccellenze non possiamo che ringraziare Maurizio Lampis, fondatore del museo del mattoncino in Sardegna, che ha accompagnato e affiancato Davide in questo percorso importante e che ancora oggi proprio le sue costruzioni continuano a fare il giro dell’Italia e del mondo. Complimenti”.