Costringe l’ex compagna a nascondersi in una scuola e spintona i carabinieri: stalker arrestato a Villamassargia

Ieri a Villamassargia i Carabinieri del di Iglesias hanno arrestato per atti persecutori, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, nonché per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti, un trentasettenne del luogo, operaio, noto alle forze dell’ordine.

La ex compagna dell’uomo, già vittima di pregresse molestie, avendolo incontrato per strada si era rifugiata dapprima presso una scuola elementare e successivamente presso la propria abitazione di residenza. La donna aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri che hanno immediatamente rintracciato l’uomo a bordo della sua autovettura, nei pressi dell’abitazione della donna. Alla vista dei militari l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di qualcosa, aveva iniziato ad inveire contro gli stessi per poi spintonarli alla richiesta del documento d’identità. A questo punto l’uomo è stato bloccato e condotto in caserma dove è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo è stato altresì deferito in stato di libertà per avere rifiutato di sottoporsi al test mediante etilometro e agli esami ematici per la verifica del possibile uso di stupefacenti.