“Oggi i Consorzi di bonifica sono già orientati al futuro. I modelli virtuosi esistono, dobbiamo prenderli come esempio e farli diventare progetti pilota in grado di assicurare l’autonomia energetica”, ha concluso l’assessore regionale alla Programmazione, riferendosi al progetto del Consorzio di bonifica di Oristano che prevede un accumulo di energia con pannelli fotovoltaici nei canali consortili: “un progetto con cui riuscirebbe ad azzerare i costi e creare economie da immettere nuovamente al servizio del mondo delle campagne”.

“È fondamentale risolvere il problema energetico, così come estendere la superficie irrigua: sono questi i progetti a cui punta la Regione”, ha detto l’assessore. “Si tratta di due punti strategici in grado di creare economia e sviluppo. Dobbiamo fare in modo che i Consorzi facciano rete, la Regione è al loro fianco in questa importante sfida di modernizzazione e sviluppo”.

La Regione è pronta a sostenere i Consorzi di bonifica non solo per affrontare il caro energia con nuove risorse ma anche con un tavolo tecnico che vada oltre l’emergenza e permetta di programmare una strategia futura. Lo ha detto l’assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Fasolino, nel corso del convegno sul caro energia organizzato dall’Anbi, Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue.

Fonte: Link Oristano

