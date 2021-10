“Gli effetti a livello regionale –afferma il presidente Sanna- sono ben evidenziati dalle proiezioni elaborate in base alle imprese che aderiscono al consorzio Sinergia: attività energivore come quelle estrattive di Orosei, lattiero-casearie e grandi strutture alberghiere, stanno subendo – e subiranno – rincari che andranno ad appesantire una situazione già difficile a causa del prolungato stop determinato dalla pandemia”.

In tale ottica, oltre a un’intensa contrattazione con i fornitori per contenere gli inevitabili maggiori costi per il 2022, Confindustria, unitamente ai consorzi energia del sistema, sta richiedendo al governo procedure di emergenza per tutelare le imprese, evitando di subire forti contraccolpi ed​ indebolire le radici stesse del libero mercato, un fenomeno che nel Regno Unito sta già creando effetti devastanti, si pensi ad esempio alla penuria di combustibili.

“Gli attuali prezzi dell’energia elettrica e gas stanno portando ad un vero e proprio stop produttivo per molte aziende energivore e pesanti aggravi di costo per quelle con meno intensità di consumi. Le PMI della Sardegna saranno colpite ancor più gravemente, stante l’impossibilità di utilizzare gas metano e l’inadeguata diffusione di fonti da energia rinnovabile”.

