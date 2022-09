Costi dell’energia: “Le aziende agricole rischiano di pagare 4 milioni di euro per colpa di Enas”

Oristano Rimborsi in ritardo e criteri di calcolo discutibili: Emanuele Cera scrive agli assessori Murgia e Salaris Da oltre sei mesi l’Ente Acque della Sardegna si tiene in cassa i fondi regionali destinati ai Consorzi di bonifica come rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica nell’annata 2020/2021. E come se questo ritardo non bastasse, ENAS vorrebbe “ricalcolare gli importi da riconoscere ai Consorzi per gli ultimi dodici mesi, prevedendo rimborsi decisamente inferiori alle somme spese e rendicontate dai Consorzi, commisurati in funzione dei contratti in essere, stipulati a suo tempo – nel pieno rispetto del Codice dei contratti – alle migliori condizioni di mercato di due anni fa”. Una situazione insostenibile, che il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera denuncia in una lettera inviata all’assessora dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, all’assessore dei Lavori pubblici, Aldo Salaris, e al commissario straordinario dell’Ente Acque della Sardegna, Alberto Piras. “È inimmaginabile che i Consorzi si debbano accollare il rischio delle oscillazioni di prezzo nel mercato dell’energia”, scrive Cera. “L’ipotesi di lavoro di ENAS di fatto mira a pretendere che i Consorzi scommettano sull’andamento dei prezzi dell’energia: se azzeccano la previsione guadagna la Regione, se la sbagliano pagano i Consorzi”. Secondo Cera, senza un deciso intervento della Regione “il sistema agricolo regionale si troverà riversato sulle prossime bollette il costo di 4 milioni di euro dovuto a questo nuovo criterio di calcolo che Enas intende applicare”. E di conseguenza è prevedibile “l’immediato riversamento sulle aziende agricole, incrementando i ruoli irrigui in misura variabile, tra i diversi consorzi con punte superiori al 100%. Si tratterebbe di aumenti certamente non compatibili con l’attuale condizione economica delle imprese agricole, già drammatica”.

Emanuele Cera

Per questo gli assessori Murgia e Salaris dovrebbero “mettere in campo ogni strumento utile a prevenire e scongiurare questa ingiusta soluzione, che andrebbe ad aggravare la precaria situazione delle aziende agricole isolane”, conclude Cera. “Occorre agire con tempestività e con determinazione per evitare che questa situazione vada ad aggravare i bilanci e faccia accrescere le preoccupazioni degli imprenditori agricoli e delle associazioni di categoria, che su questa problematica potrebbero aprire una doverosa vertenza”. Sabato, 10 settembre 2022

Fonte: Link Oristano