Costa Rei, rifiuti selvaggi e passerelle rotte in spiaggia: “Un degrado inaccettabile”

Disagi e polemiche a Costa Rei, nel cuore dell’estate 2022, tra rifiuti selvaggi e passerelle distrutte sulla spiaggia. La denunce e le segnalazioni arrivano dagli stessi residenti e dai turisti che affollano la località marina di Muravera. Ieri l’ennesimo scempio, con i cestini porta rifiuti insufficienti a contenere la grossa quantità di buste, piene di spazzatura, prodotta dai villeggianti. A segnalare il fatto è stato Alberto Iozzelli: “a Costa Dei abbiamo due facce di una realtà, la bellezza della natura e il degrado ai incontrano e sono costrette ad una convivenza inaccettabile”.

Oggi, invece, è stata rotta la lunga pedana di plastica sulla spiaggia, probabilmente dalla macchina spazzatrice utilizzata per ripulire il lungomare, come racconta Claudia Cioeta: “Grazie per il lavoro svolto stamattina, la prossima volta prestate attenzione alla pedana, è stata rotta e sollevata e, magari, se possibile non passate sopra le rocce con il trattore”.