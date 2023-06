Costa Rei, colpisce il vicino con una roncola durante una lite: 84enne denunciata.

Ieri a Muravera, in località Costa Rei, i carabinieri di San Vito hanno denunciato per lesioni personali e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere una vedova 84enne di Sinnai. Nel corso di un intervento richiesto alla centrale operativa dell’Arma di San Vito, i militari hanno accertato che la donna, dopo un diverbio per futili motivi avuto con il dirimpettaio settantenne, lo ha colpito alla testa con una roncola. L’arma, utilizzata non di taglio ma dalla parte meno pericolosa, ha procurato all’uomo una lesione guaribile in cinque giorni, secondo la prognosi rilasciata dal Pronto soccorso dell’Ospedale San Marcellino. La roncola è stata sottoposta a sequestro ed è in custodia dai carabinieri.