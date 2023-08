Costa Rei, cittadini al lavoro per ripulire il territorio distrutto dalle fiamme

Ieri mattina un gruppo di residenti del villaggio Rei Sole, a Piscina Rei, ha preso l’iniziativa di ripulire un tratto di terreno ridotto in cenere dal rogo che due settimane fa ha bruciato, oltre alla macchia mediterranea, buona parte dei rifiuti “lasciati dai soliti incivili in quantità notevole”. Non tutto è stato bruciato, però, sul terreno è rimasto ben visibile il materiale non infiammabile, come bottiglie di vetro, materiale ferroso ed altro. Per questo motivo un gruppo di cittadini ha deciso di rinunciare ai tuffi in mare per porre rimedio all’inciviltà umana: nonostante le temperature elevate, armati, soprattutto, di tanta buona volontà, hanno raccolto rifiuti e detriti per essere poi smaltiti. Amore e rispetto verso la natura e il territorio, quindi, e grande senso civico ossia tutto ciò che viene a mancare a chi, ogni anno, decide di appiccare il fuoco in maniera indiscriminata e incontrollata.