Cospito: un centinaio in piazza a Cagliari contro il 41 bis - Sardegna

Un centinaio di persone questa sera in piazza Garibaldi a Cagliari per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, "contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo - spiegano gli organizzatori del sit-in - contro la repressione dello Stato Italiano e l'uso della Sardegna come colonia carceraria".

Un presidio pacifico: esposti striscioni con le scritte "Dalla parte di chi lotta" e "Lo Stato uccide nelle carceri, tutti liberi, tutte libere".

"Un sistema raccapricciante - ha detto una delle manifestanti in un intervento al microfono - mi viene in mente il caso di Aldo Scardella a Cagliari, condannato al carcere prima di essere giudicato. Sappiamo come è finita (protagonista di un errore giudiziario, si suicidò in carcere, ndr). Esprimo il desiderio che le cose possano cambiare". E giù applausi.

"Ma quale democrazia - ha detto Salvatore Drago, Usb - se il carcere serve per redimere, perché c'è l'ergastolo che significa fine pena mai".

Poi cori e slogan: "Fuori Alfredo dal 41 bis" il più urlato. "Lo Stato - spiegano in una nota gli organizzatori del presidio - non accetta di essere messo in discussione: le perquisizioni di qualche giorno fa a Nuoro a carico di tre compagni accusati di 'istigazione a delinquere' per uno striscione in solidarietà alla lotta di Alfredo, sono solo l'esempio più vicino a noi.

Intanto, nel tribunale di Cagliari prosegue il processo per chi ha lottato contro l'occupazione militare negli scorsi anni".

Fonte: Ansa Sardegna