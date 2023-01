Cospito sarà trasferito da Sassari al carcere di Opera - Sardegna

L'anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis nel carcere di Bancali, a Sassari, verrà presto trasferito nel penitenziario di Opera a Milano. Lo ha deciso il Dap. "Sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute", riferisce il suo avvocato Flavio Rossi Albertini. Cospito è in sciopero della fame da più di cento giorno per protestare contro il regime del carcere duro a cui è sottoposto. Al Sai sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. Ieri il medico di fiducia di Cospito, Angelica Milia, aveva sostenuto che il detenuto era a "rischio fibrillazione", in considerazione del suo calo ponderale, e ne aveva sollecitato il trasferimento.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna