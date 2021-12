Così rinasce il centro storico di Cabras, tra i colori della tradizione e non solo – FOTO

Cabras Verso la conclusione il progetto “Save the traditional Cabras” Un piccolo angolo del centro storico di Cabras riscopre la sua storia e si trasforma in uno spazio condiviso all’insegna della sostenibilità e della cultura tradizionale. Un obiettivo centrato in pieno dall’ambizioso progetto “Save the traditional Cabras”, workshop internazionale per il recupero ambientale e culturale dello spazio urbano che si chiuderà domani, mercoledì 8 dicembre. L’iniziativa, diretta dall’architetto piemontese Luciano Pia, è stata organizzata dall’associazione culturale SinisTerrae, da Limolo House e Aquae Sinis Albergo Diffuso, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cabras. Tra i protagonisti di “Save the traditional Cabras” anche alcuni studenti di Architettura del Politecnico di Torino e la Confartigianato di Oristano. In questi giorni via Cesare Battisti – una delle arterie cittadine che collegano il centro abitato alla laguna – si è trasformata in un grande cantiere. Sono stati eseguiti interventi di consolidamento strutturale, ripristino degli intonaci, finitura e decorazione della parte esterna di una decina di case storiche. I lavori sono culminati con l’allestimento del verde, l’installazione di una pergola e di una pavimentazione ecosostenibile che saranno rimossi nelle prossime ore. “Si tratta di un interessante progetto sperimentale”, ha commentato il sindaco di Cabras Andrea Abis, “un’operazione di recupero di valori identitari e della bellezza del nostro centro storico”. “Siamo stati chiamati a dare un supporto operativo con materiali, attrezzature e supervisione tecnica”, commenta il segretario generale di Confartigianato Oristano, Marco Franceschi. “Particolarmente interessante l’utilizzo di ossidi e terre per riprendere i colori delle facciate e rinnovarle. Si è trattato di un intervento non invasivo e coerente con il contesto. Sono state coinvolte, su base volontaria, cinque imprese edili del territorio. Grazie al grande lavoro si è ridata dignità a una parte centrale di Cabras, a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria”.

“Il coinvolgimento delle imprese è stato fondamentale”, dice il presidente di Confartigianato Oristano, Sandro Paderi, “speriamo che questo esperimento possa andare avanti e che si riesca a formare manodopera locale specializzata per interventi di riqualificazione di questo tipo”.

“Non si tratta di interventi definitivi”, precisa l’architetto con esperienza sull’utilizzo di intonaci in terra e bioedilizia Antonella Manca, “ciò che è stato fatto in pochi giorni dà però un’idea generale di quello che potrebbe essere il risultato finale. Quello intrapreso è un percorso lungo”. Durante i sei giorni di “Save the traditional Cabras” si sono alternati convegni e conferenze. A conclusione del workshop, domani – mercoledì 8 dicembre – a partire dalle ore 9 si terrà una tavola rotonda presso la struttura ricettiva Limòlo, in via Battisti a Cabras, in occasione della quale sarà allestita una mostra con l’esposizione degli elaborati grafici prodotti per gli interventi, come proposta di un modello di riferimento per un recupero diverso del vivere a Cabras. L’associazione fotografica Dyaphrama Oristano proietterà le immagini del reportage realizzato durante i lavori.

Martedì, 7 dicembre 2021 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392 o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Fonte: Link Oristano