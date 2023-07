Cosa succede ai volpachiotti sardi? La preoccupazione della veterinaria Monica Pais

Oristano

Soccorsi in tre con uno strano malessere

“Dopo trent’anni di lavoro con la fauna selvatica, questo caso ci ha stupiti per la sua unicità, destando la nostra preoccupazione”. È così che la veterinaria Monica Pais della Clinica Due Mari di Oristano ha commentato il ritrovamento e soccorso dei tre cuccioli di volpe Capitano, Generale e Marescialla: nessun trauma visibile, ma tutti immersi in una sorta di torpore. Una condizione, che fa pensare a un’esposizione a qualche sostanza.

“Non ci era mai capitato di trovare tre volpacchiotti così piccoli, tutti più o meno sui due mesi di vita, che dovrebbero quindi stare con la loro madre, soli e in uno stato stuporoso”, ha spiegato Pais. “Siamo rimasti ancora più perplessi dal fatto che non presentavano traumi o sintomatologie riconducibili a una patologia, ma solo questo disturbo neurologico, causa di una condizione clinica che li faceva girare in tondo o li teneva immobili con uno sguardo perso e vitreo”.

Un caso ancora più preoccupante se si ripensa a come sono stati salvati. “Le volpi non sono animali che si fanno catturare facilmente, mentre questi cuccioli sono rimasti immobili, come dei gattini”, ha continuato la veterinaria. “Il primo caso ci è sembrata una casualità: un cucciolo fermo in un giardino privato con lo sguardo puntato verso l’orizzonte, ci ha fatto pensare che qualche animale l’avesse portato via dalla madre e lasciato lì. Tuttavia l’assenza di traumi, ci ha insospettiti. Il secondo è stato soccorso in un campo aperto e presentava gli stessi sintomi, mentre Marescialla sul ciglio della strada sempre nel solito stato stuporoso. A questo punto non poteva più essere una semplice casualità”.

I tre soccorsi sono avvenuti nel giro di due settimane. “Quello che stupisce ancora di più è la distanza tra i luoghi di ritrovamento”, ha aggiunto Pais. “Uno a Cagliari, in una zona di mare, poi nel Medio Campidano e infine nell’Oristanese”.