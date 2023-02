Cosa insegnano le elezioni? Che la gente è stufa della politica e che il centrosinistra non ha imparato niente

Mai così facile l’analisi post voto: il trionfo del centrodestra in Lazio e Lombardia, ovvero nelle due più importanti regioni italiane, decreta non tanto la vittoria della coalizione che governa l’Italia quanto la sconfitta, pesantissima, di una politica che ormai non ha più appeal, non fa più presa, non entra più nelle vite dei cittadini. Una politica che viaggia per conto suo, che si autocompiace su un pianeta lontanissimo da quello dei comuni mortali con cui quasi sempre neanche si sfiora, che si attacca a brandelli di numeri per autolegittimarsi, senza senso, sul podio dei consensi.

E così, è successo che alle urne ha tenuto chi su quel pianeta sta cercando in qualche modo di atterrare, prendendosi fasce di elettorato e consensi che hanno portato il centrodestra a incassare oltre il 50% dei consensi.

Non pervenuto il centrosinistra, che non ha ancora capito niente, e non ha soprattutto imparato dalle legnate precedenti: e finché i radical chic resteranno solo impegnati a parlarsi addosso e i leader di partiti e partitini passeranno le giornate ad accusarsi reciprocamente, le cose resteranno così, con buona pace di tour elettorali pre-primarie e buone intenzioni che solo intenzioni restano.

Bocciati anche i 5 Stelle, con appena l’11%, molto sotto il risultato delle politiche e soprattutto moltissimo sotto i risultati che nelle regioni meridionali e nelle isole li avevano consacrati come primo partito. E’ un caso? No: per dirla in soldoni, i 5 stelle prendono voti dove ci sono sacche di povertà più accentuate e dove il sistema-mentalità assistenzialistico sopravvive trasversale nei millenni.

Dunque i candidati del centrodestra, Francesco Rocca e Attilio Fontana, sono i nuovi governatori di Lazio e Lombardia, dove si registra il flop anche del terzo polo con la ex Letizia Moratti inchiodata a un misero 9%.

Ma sono i dati sull’astensionismo a essere davvero inquietanti: nel Lazio ha votato il 37,20% degli elettori, in Lombardia il 41,67%. Eppure, il giorno dopo va in scena il solito, stucchevole spettacolo: il Pd rivendica di essere saldamente il secondo partito e addebita al M5S e al suo presidente Giuseppe Conte la sconfitta nel Lazio. In Lombardia nel mirino finisce il leader del terzo polo e la sua scelta di correre da solo con Moratti in Lombardia. Ma Calenda ha detto che “gli elettori non hanno sempre ragione”. La politica, o quel che ne resta, di sicuro anche meno.