Tredici quadri come anteprima della mostra “Corto Maltese, Verso nuove rotte” in corso al Palazzo di città

Una esposizione artistica di Bob Marongiu – insieme a quelle del Centro internazionale del fumetto – sarà il biglietto da visita nella biblioteca dell’aeroporto “M.Mameli” di Cagliari-Elmas per presentare ai ai turisti in arrivo in Sardegna la grande mostra su Hugo Pratt Corto Maltese Verso nuove rotte, in corso fino al prossimo 4 dicembre al Palazzo di città, nel quartiere di Castello.

Le due esposizioni sono state presentate alla stampa dall’assessora comunale di Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau.

“Corto Maltese al Palazzo di città nel suo primo mese ha già riscosso grande interesse. – ha detto l’assessora – Per valorizzarlo al meglio come appuntamento culturale di grande prestigio per la nostra città, abbiamo voluto affiancare all’esposizione di Pratt una serie di eventi collaterali: ci sono per esempio i talk di approfondimento coi grandi nomi della critica iniziati la scorsa settimana e ci sono queste due mostre che all’aeroporto hanno il compito di incuriosire i passeggeri verso l’evento principale. Abbiamo coinvolto Bob Marongiu, un artista versatile e sempre capace di intercettare coi suoi colori e il suo animal-pop la contemporaneità, e il Centro internazionale del fumetto, una realtà importante, che opera sul territorio cittadino con l’intento di restituire al fumetto la dignità artistica e storica che merita. E proprio al fumetto e all’illustrazione sarà dedicata la nuova edizione di Artexarte che verrà ospitata in via Alghero.”

L’esposizione di Bob Marongiu comprende tredici quadri di varie dimensioni, tra i quali due realizzati per l’occasione che ritraggono il personaggio di Corto Maltese a Cagliari.

“È la prima della mia vita senza un titolo, o con molti titoli possibili”, ha detto Maronigu. “La storia di Hugo Pratt, e di Corto Maltese, che spesso si sovrappone al suo autore, mi ha sempre affascinato. Il viaggio e l’avventura che diventano ricerca di se stessi e della pace interiore, sono temi che sento molto miei, anche se molti dei miei viaggi sono stati fatti soprattutto con la fantasia. Per omaggiare la curiosità di Pratt ho immaginato un Corto Maltese in stile Bob che, dal luogo della sua mostra su in Castello, si sposta a scoprire luoghi simbolo della città: il Poetto e via Roma. Gli altri quadri esposti vengono da due mostre che ho fatto a Roma e Milano: ci sono omaggi alla pop art e altre tele a tema acquatico, che a Cagliari stanno sempre bene”.

Il Centro internazionale del fumetto invece propone un percorso tematico che trae ispirazione da una delle leggende più care ai cagliaritani. Ecco allora, a introdurre l’esposizione, una tavola de I Custodi del Golfo, storia a fumetti che racconta l’origine del nome del Golfo degli Angeli e la nascita della Sella del diavolo, pubblicata dal Centro Internazionale del fumetto, con la sceneggiatura di Bepi Vigna, i disegni di Stefania Costa e i colori di Laura Congiu. E Angeli tra le nuvole, questo il titolo dell’esposizione, propone in dodici pannelli estratti dalle tavole di personaggi famosissimi come Dylan Dog, X-Men, Sandman e autori di grande fama come Neil Gaiman, Angelo Stano, Osamu Tezuka e P.Craig Russell che interpretano il tema angelico.

“Gli angeli fanno parte dell’immaginario di tutti, indipendentemente dalla cultura di appartenenza e popolano i racconti folkloristici in tutto il mondo. – dice Stefania Costa, curatrice della mostra insieme a Bepi Vigna – Il fumetto, media per eccellenza del racconto popolare, non si è fatto sfuggire l’occasione di rappresentare gli angeli, in vari modi e con vari livelli d’interpretazione: alcune volte sono i veri e propri protagonisti della storia, mentre altre sono solo un pretesto, una metafora per argomenti ben più terreni. La mostra vuole illustrare proprio come la figura angelica è stata interpretata dalla cultura del fumetto mondiale.”

“Il Centro internazionale del Fumetto – ha aggiunto Bepi Vigna, direttore del Cif – è sempre disponibile per iniziative che promuovono il fumetto e l’illustrazione e ci fa piacere constatare che il Comune di Cagliari stia mostrando molta sensibilità e attenzione verso linguaggi e mezzi espressivi a volte meno considerati.”

Le due esposizioni saranno visitabili gratuitamente nella Airport library dell’aeroporto di Cagliari-Elmas fino al prossimo mese di dicembre.