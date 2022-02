Corteo degli ultras del Napoli in città, Truzzu: “Cagliari è stata superiore dentro e fuori dal campo”

“Solo l’intelligenza e il buonsenso dei cagliaritani hanno impedito che una partita di calcio potesse trasformarsi in una giornata drammatica. Bastava reagire alla provocazione del tifo organizzato del Napoli – in pieno centro – per scatenare un inferno in città. Cagliari è stata superiore dentro e fuori dal campo”. Così il primo cittadino Paolo Truzzu, commenta la giornata di disordini in occasione della sfida tra Cagliari e Napoli di ieri sera alla Unipol Domus. Il sindaco scriverà una lettera di protesta al ministro dell’Interno Lamorgese.

“Ho già manifestato le mie considerazioni a Prefetto e Questore, lo ribadirò al Ministro Lamorgese in maniera netta. Maggior prevenzione e migliore organizzazione nel rispetto dei protocolli previsti e di loro responsabilità. Fatti del genere non devono più ripetersi. Per me tifare è pura passione e amore viscerale per i colori e per la maglia della mia città e mi auguro che tutti i cosiddetti “tifosi” ribelli, e colpevoli di reato, siano stati identificati e vengano seriamente puniti