“Corsica, battaglie e solitudini”: a Terralba il libro di Pier Luigi Piras

Terralba

Organizza la biblioteca comunale con la collaborazione dello Sportello linguistico

A Terralba un incontro in biblioteca per presentare il libro di Pier Luigi Piras “Corsica, battaglie e solitudini”. L’appuntamento è per mercoledì prossimo, 20 settembre, alle 18 nella sala musica della “Satta”.

Introdurrà l’incontro l’operatrice dello Sportello linguistico Daniela Masia. Dialogherà poi con l’autore l’avvocato Salvatore Deriu. “Corsica, battaglie e solitudini” è stato pubblicato nel 2023 da Edizioni Radio Spada.

“La Corsica”, si legge nella sinossi del libro, “è stata ripetutamente tentata; i còrsi lo sono stati. Costretti a vivere situazioni molto difficili. Sottoposti a innumerevoli prove, afflizioni, cadute rovinose e scoraggianti. Da cui talvolta sono usciti abbracciando facili insuperbimenti, con le sirene delle ricchezze facili, col miraggio di un riscatto definitivo. Traffici illeciti, giri strani, occhiolini mafioseggianti, dialleli clientelari, vortici ricattatori del patronage politico. Ma soprattutto il grande azzardo, il grande circo, dello ‘sviluppo legato al turismo’. Turisticizzazione: facciamo credere di essere, noi e la nostra terra, in vendita; illudendoci di poter, al fondo, preservare ciò che siamo. Convinciamoci sia possibile rendere fruibile alla grande massa planetaria la bellezza inconfondibile della nostra isola: i turisti arrivano, gustano, calpestano, sporcano, pagano e se ne vanno. Denari a palate. Ma le problème prima o poi si sarebbe evidenziato. Perché si vende la propria identità una volta sola; non c’è replica. Niente è più lacerante della scoperta, tardiva, di essere stati omologati alla stessa grande massa planetaria. L’animo così s’impoverisce, s’isterilisce”.

L’incontro è organizzato dalla biblioteca comunale di Terralba con la collaborazione dello Sportello linguistico.

Lunedì, 18 settembre 2023