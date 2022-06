“La corsia era stata interdetta nel periodo invernale per paura di possibili smottamenti e frane di terra dalla collina”, ricorda un automobilista di Sedilo, “ma è così da allora. Fino ad oggi non sono stati effettuati nemmeno i lavori”.

Il provvedimento era stato assunto in seguito alle abbondanti piogge dello scorso inverno me a conseguente situazione di pericolo. Ora, però, specie col traffico estivo anche notturno, il pericolo è rappresentato anche da questo restringimento.

Proteste degli automobilisti per l’interruzione della circolazione su una corsia della Statale 131 Dcn in direzione di Abbasanta. Da oltre sei mesi, l’Anas ha interdetto lo spazio di marcia per circa 400 metri.

Fonte: Link Oristano

