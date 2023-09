Corsi per sviluppatori di videogames ed esperti di VR e metaverso, Open Day a Cagliari

È in programma giovedì prossimo, 14 settembre, alle ore 10 presso l’Università di Cagliari, al secondo piano di Palazzo Cugia, Via Santa Croce 67, l’evento orientativo per presentare la nuova offerta formativa gratuita, finanziata dalla Regione Sardegna, dedicata allo sviluppo di videogiochi e al design di realtà virtuale e metaverso promossi dall’agenzia Formatica Scarl. La partnership è costituita dall’Università degli Studi di Cagliari e nello specifico il Centro Interdipartimentale Glab che svolge ricerche e promuove la cultura del gioco e delle attività ludiche intese in senso lato, dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, dal Liceo artistico Foiso Fois di Cagliari, e dalle imprese Noze srl e Fare Digital Media. All’evento prenderanno parte oltre ai referenti dell’agenzia formativa Formatica anche i rappresentanti di tutta la partnership con un intervento dedicato dell’Università di Cagliari del prof. Blecic Ivan, cofondatore e direttore del Centro Glab e del prof. Spano Davide, cofondatore e vicedirettore del Centro.

Si tratta di due diversi corsi IFTS (acronimo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), riservati a un’utenza di Under 35 in possesso di un diploma di maturità o diploma professionale di Tecnico. Sia il corso in VR & Metaverse design che quello per Game Developer si sviluppano nell’arco di un anno, per un totale di 990 ore di cui la metà da svolgere in azienda. Le lezioni saranno tenute da esperti del settore e da docenti universitari, con possibilità di poter seguire alcune docenze anche a distanza. Al termine del percorso i partecipanti, superato un esame finale, conseguiranno una qualifica europea 4EQF, spendibile nel mercato del lavoro e riconosciuta a livello continentale. Nel corso in VR & Metaverse design il focus sarà incentrato sulle principali piattaforme di sviluppo, sull’integrazione delle le proprie soluzioni in una architettura Cloud, sull’utilizzo della tecnologia Blockchain inclusi gli aspetti di implementazione di Smart Contract, infine sugli elementi principali dei sistemi di intelligenza artificiale in modo da sviluppare integrazioni tra questa e la realtà virtuale. Molti di questi aspetti si ritrovano anche nel percorso per Game Developer, con un maggiore focus sull’ambito dei linguaggi di programmazione.

«La spendibilità di una figura come quella del VR & Metaverse design – spiega Laura Loffredo, referente di Formatica Scarl per la Sardegna – è estremamente ampia e va dai settori IT di aziende che stanno iniziando la transizione nel Web3 ad aziende IT che sviluppano per conto terzi soluzioni e servizi in ambienti VR integrati nel Metaverso, alle aziende che producono Giochi o Animazioni digitali usando strumenti VR oltre che in ambito sanitario. Le stesse opportunità valgono per chi si formerà come Game Developer con uno sbocco anche in aziende operanti nella programmazione pura, oltre che in ambito di videogiochi o animazioni digitali».

Le candidature ai due corsi IFTS di Cagliari sono possibili attraverso il Sistema di acquisizione delle iscrizioni disponibile sul Portale Sardegna Lavoro, al quale si dovrà accedere con TS-CNS o SPID. Ognuno potrà presentare un’unica Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) per uno dei due percorsi formativi tra le ore 9 di lunedì 4 settembre e le ore 18 del 29 settembre. Importante è inserire il codice giusto: PERCORSO DCT 2023RTS2271812 “Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche” per il corso in VR & Metaverse design; PERCORSO DCT 2023RTS2271362 “Tecniche di produzione multimediale” per quanto riguarda l’azione formativa in Game Development. Per gli allievi inoltre sono previste le indennità di viaggio quantificate sulla base delle tariffe relative ai servizi automobilistici extraurbani forniti dalla società ARST. Per informazioni sono disponibili gli indirizzi mail [email protected] e [email protected] oltre al numero 3703690539 (solo messaggi Whatsapp).