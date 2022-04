Marrubiu

Il presidente Giusti fa un appello ai soci per la ripresa delle attività in presenza

«Siamo fermi con le quattro frecce lampeggianti!». L’ironia di Salvatore Giusti, presidente dell’Auser di Marrubiu, non riesce a nascondere la sua preoccupazione: «I soci hanno ancora paura della pandemia, non si vogliono iscrivere ai nostri corsi», dice.

I laboratori già attivi in tante sedi dell’Auser, nel rispetto delle regole anti-Covid, a Marrubiu non sono ancora partiti, nonostante le indicazioni dettagliate fornite dal direttivo e la disponibilità degli insegnanti, anch’essi soci dell’Auser. «Prima i nostri iscritti ci dicono che vogliono partecipare, poi cambiano idea perché non se la sentono», afferma il presidente.

«Seguite le dovute precauzioni, ma non abbiate paura e venite a seguire i nostri corsi, fa bene uscire fuori di casa», è il messaggio rivolto ai soci.

«Continuiamo a prendere parte a qualche manifestazione all’aperto», fa sapere Salvatore Giusti. «Recentemente abbiamo partecipato con il Comune ai festeggiamenti del 25 aprile e siamo andati a Uras per la festa di San Salvatore, dove abbiamo offerto uno spettacolo danzante con la nostra musica e i nostri soci ballerini», ricorda il presidente dell’Auser.

«Il ballo è la nostra attività principale”, sottolinea Salvatore Giusti. “Il Comune ci ha concesso l’uso della palestra delle ex scuole medie. Lì teniamo il nostro corso di ballo. Ma stiamo aspettando che si concludano i lavori di ristrutturazione della palestra. Non abbiamo ancora una data, probabilmente i lavori vanno a rilento per mancanza di materiali».

Giusti, che ha alle spalle due anni di presidenza all’Auser di Marrubiu ma è socio già dalla fondazione della sede, nel 2011, ha tanti ricordi da condividere. Ripercorre i momenti passati insieme prima della pandemia: «Facevamo corsi di panificazione, realizzazione dolci, fabbricazione cestini, informatica, lingua inglese, lavoro a maglia, pittura, micologia, fotografia. Tutti tenuti da specialisti, insegnanti a tutti gli effetti».

«In collaborazione con il Comune organizzavamo i mercatini di Natale, la pentolaccia a Carnevale o qualche serata estiva, come quella dedicata al ballo. Speriamo di riprendere questa estate», aggiunge il presidente.

«Un tempo siamo riusciti ad arrivare a circa 400 iscritti, ma ora il numero è molto inferiore: solo 100. Speriamo di avere presto nuovi iscritti. Noi siamo a Marrubiu in via Gramsci 3, nell’ex sede delle scuole medie», ricorda fiducioso Salvatore Giusti.