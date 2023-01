Ha postato la foto della propria moto parcheggiata nella sabbia a Porto Giunco e ha scritto: “Chi va in spiaggia a Capodanno va in spiaggia tutto l’anno”. “Chi va in spiaggia in moto a Capodanno becca la prima multa dell’anno”, hanno invece risposto le Guardie ambientali della Sardegna, commentando la multa scattata per la turista lombarda che ha parcheggiato la propria noto nella spiagge più belle di Villasimius. La turista ha pensato scorrazzato in moto sul litorale di Porto Giunco e Punta Molentis il giorno di Capodanno e poi ha pubblicato tutto sul proprio profilo social.

“Suo malgrado le immagini da lei pubblicate sono finite nelle mani della Polizia Locale di Villasimius”, commentano le Guardie ambientali, “che hanno subito contestato la sanzione alla ragazza come previsto dall’ordinanza regionale”.

