Stretta della Polizia locale di Sassari sulle corse in moto che ogni notte si susseguono in piazzale Segni. Dopo una settimana di appostamenti in borghese e monitoraggio della situazione, gli agenti sono intervenuti sequestrando sei moto, due per 90 giorni e quattro per 60. Altre nove moto fermate e multate perché non avevano la revisione in regola.

Gli agenti hanno così messo fine alle pericolose sfide fra i motociclisti, tutti minorenni, che ogni sera, tra le 22 e mezzanotte, si lanciavano sulle loro moto a folle velocità, nel piazzale Segni, tenendo comportamenti illeciti pericolosi per sé e per chi fosse passato in quei momenti.

Per loro, oltre al sequestro del mezzo, sanzioni salate per diverse centinaia di euro. Le indagini sono partite dalle numerose segnalazioni che gli abitanti della zona hanno presentato al Comando della Polizia locale.

In alcuni casi hanno anche inviato video che mostravano le corse, anche su una sola ruota, e permettevano di sentire i rumori assordanti che non consentivano di riposare fino a notte fonda.

Fonte: Ansa Sardegna