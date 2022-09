Cabras

Il programma dettagliato della manifestazione tra le più note e suggestive della Sardegna

Entrano nel vivo a Cabras i festeggiamenti in onore di San Salvatore. Nel fine settimana si rinnoverà il tradizionale rituale della Corsa degli Scalzi, una delle più partecipate e suggestive feste religiose della Sardegna, che torna dopo due anni di stop.

Domani – sabato 3 settembre – si comincia in paese con la recita del rosario (alle 5.30) e a seguire (dalle 6) la santa messa presieduta dall’arcivescovo di Oristano, Roberto Carboni, nella pieve di Santa Maria Assunta.

Alle 7.30 la suggestiva partenza della Corsa degli Scalzi. Is curridoris, vestiti di bianco e a piedi scalzi, accompagneranno il simulacro di San Salvatore dalla chiesa fino al santuario del villaggio nel Sinis, per ricordare l’assalto dei saraceni, quando la statuetta fu portata in salvo da coraggiosi pescatori e agricoltori del paese, di gran corsa. Da allora è una promessa rinnovata anno per anno, sino a oggi.

In serata nel villaggio di San Salvatore sarà festa, con la Sagra del muggine (a partire dalle 19) e un concerto di Carla Denule e Massimo Pittalis (inizio alle 22).

Domenica is curridoris effettueranno il percorso inverso: di sera la statua di San Salvatore dalla chiesetta campestre che porta il suo nome rientrerà a Cabras.

La giornata si aprirà alle 10.30 con la solenne processione per le vie del villaggio con il simulacro di San Salvatore, accompagnato dalla fisarmonica di Giuseppe Pintuas e da is cantadoris di Cabras. Seguirà la messa officiata da don Michel Luisi.

Le celebrazioni riprenderanno nel pomeriggio con la messa nella chiesa di San Salvatore, prima della partenza de is curridoris per Cabras.

Alle 18.30 l’avvio della corsa per il ritorno in paese, dove il santo e is curridoris saranno accolti dagli spari e dagli applausi emozionati del grande pubblico.

Ancora festa per chiudere la giornata, con uno spettacolo pirotecnico (dalle 19.30) e la musica del gruppo AlterEgo, Gabry Ponte e dj Andrea Camedda.

Dopo aver aperto le celebrazioni, lunedì saranno ancora protagoniste le donne di Cabras, vestite con l’abito tradizionale e scalze: saranno loro ad accompagnare il rientro di Santu Srabadoreddu in paese.

La giornata sarà aperta alle 7 con la messa nella borgata di San Salvatore di Sinis, prima della partenza della processione.

Parcheggi. In occasione della Corsa degli Scalzi il Comune di Cabras ha predisposto in prossimità del villaggio un’ampia area per la sosta, illuminata, custodita e gratuita. Il punto di accesso all’area dei parcheggi è sulla Provinciale 7. Per ragioni di sicurezza è fondamentale evitare di lasciare le automobili sulla strada provinciale: si deve usare il parcheggio custodito.

Concorso fotografico. L’Amministrazione comunale ha anche lanciato un concorso fotografico: i partecipanti potranno inviare un massimo di tre fotografie scattate durante l’edizione 2022 della Corsa degli Scalzi e corredate da un titolo. Le foto finaliste verranno selezionate da una giuria nominata dal Comune che si riunirà dopo i festeggiamenti per proclamare i vincitori. Sono previsti un primo premio da 500 euro, un secondo premio da 300 euro e un terzo premio da 200 euro. Per ulteriori dettagli è possibile vedere l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cabras.

Venerdì, 2 settembre 2022