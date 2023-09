Corsa contro il tempo a Quartu per il concerto di Marco Carta: "Venerdì avremo l'ok del Comune"

L’autorizzazione per installare le torri faro, la garanzia del servizio di soccorso con le ambulanze e qualche altra limatura. A Quartu è corsa contro il tempo per salvare, venerdì, il concerto in piazza di Marco Carta. Piazza Santa Maria, per l’esattezza, il cuore dei festeggiamenti organizzati dal comitato e che sono stati stoppati dalla commissione di vigilanza. Il presidente, Natale Todde, aveva tuonato contro l’amministrazione comunale: “Sono stato negli uffici e nessuno mi aveva detto che la documentazione, a differenza di qualche anno fa, andava presentata online”. Ma, dopo le polemiche, ora sembra esserci sintonia tra comitato e Comune: “Abbiamo chiamato anche l’ingegnere che cura le esibizioni di Marco, tra due giorni ci sarà anche lui nella commissione di vigilanza e solo allora ci sarà il via libera”, spiega il numero uno del comitato del fuso di Cepola. “Ora sono più sereno, continuo ad incrociare le dita perchè la firma potrà essere messa solo venerdì mattina”. Gli scogli, pian piano, sembrano in fase di superamento.

E, in parallelo, è atteso sempre per venerdì l’ok anche all’esibizione, sabato, di Tonio Pani e dei Nur. Saltata definitivamente, invece, l’esibizione del sindaco di Scraffingiu.