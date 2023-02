Corsa a pariglie: i cavalieri della Sartiglia trovano il riscatto. Figure da grande spettacolo

Oristano

Dopo la deludente prova di domenica

Hanno cercato il riscatto e lo hanno trovato i cavalieri della Sartiglia che questa sera in via Mazzini, dopo la deludente prova di domenica, condizionata fortemente dalla mancanza di luce, hanno regalato qualche vera emozione nella corsa a pariglie.

Tre numeri su tutti: il “ponte” della pariglia di Andrea Concas, Antonella Rosa e Federico Misura; la bellissima “verticale” di Paolo Soddu, Rodolfo Manni e Davide Cingolani; e l’altra “verticale” della pariglia di Giorgio Sanna, Paolo Faedda e Andrea Manias.

Da segnalare, quindi, nell’ordine di discesa, i “due laterali in piedi” proposti da Filippo Vidili, Davide Fiori e Gianluca Fais; il “tre su tre” di Alberto Vacca, Emanuela Colombino e Andrea Piroddi, un altro “tre su tre” con Graziano Pala, Marco Arca e Cristian Matzutzi; quindi il “tre su tre con centrale girato” di Giovanni Serra, Cristian Pisano ed Elisabetta Sechi (quest’ultima caduta da cavallo e portata via in ambulanza per accertamenti); ancora un “tre su tre” di Francesco Castagna, Giuseppe Frau e Giuseppe Catapano; il tentativo di “piramide” di Antonio Giandolfi Stefano Spiga e Salvatore Aru; il “centrale in piedi” di Enrico Fiori, Pasquale Gorgillo e Giuseppe Sedda.

Quindi un altro tentativo di “piramide” con Michael Casula, Roberto Volturno e Marco Pau; il “centrale in piedi” della pariglia di Raimondo Carta, Andrea Cinus e Roberto Pau; il “centrale girato con la gamba sollevata” di Daniele Mattu, Alessio Piras e Cristian Sarais.

E ancora il “tre su tre” di Marco Cardias, Gianluca Manunza e Filippo Sechi; i “laterali in piedi con bandiere” di Davide Figus, Francesco Salis e Samuele Vargiu. Infine i “tre su tre” della pariglia di Gianfranco Manunza, Alessio Ricci e Daniele Cannea e della pariglia di Alessio Cuccu, Carmen Murru e Antoni Maccioni.

Martedì, 21 febbraio 2023