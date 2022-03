Il consigliere regionale Valerio De Giorgi, 57 anni, eletto con Fortza Paris e poi passato al gruppo Misto, è stato arrestato questa mattina con le accuse di corruzione, tentata truffa e voto di scambio per aver ricevuto 4 appartamenti in cambio di un emendamento. Le indagini che hanno portato all’arresto sono state svolte dalla guardia di finanza di Cagliari, coordinata dal sostituto procuratore di Cagliari Giangiacomo Pilia. I domiciliari sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari, Giorgio Altieri. Ai domiciliari anche il collaboratore di de Giorgi, Marco Pili, e il costruttore Corrado Deiana di Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. Secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, il consigliere regionale in cambio di un emendamento concordato con l’imprenditore e approvato dall’aula, che avrebbe consentito una serie di interventi a Quartucciu, avrebbe ottenuto quattro appartamenti. L’indagine è partita da una denuncia per minacce dello stesso De Giorgi, inchiodato poi dall’analisi del suo telefonino.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail