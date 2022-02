Stanotte ad Assemini, a seguito di un intervento operativo e di successivi accertamenti, i carabinieri della locale Stazione a tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, un ventunenne ed un diciannovenne del luogo, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico. I militari, nel corso di un servizio di pattuglia in località “Truncu Is Follas”, hanno notato un veicolo Mercedes “classe A” che li precedeva, viaggiare a velocità molto sostenuta. Per tale motivo intimavano l’alt al conducente e hanno sottoposto a controllo entrambi gli occupanti del veicolo, identificando i due soggetti successivamente indagati. I militari, atteso l’atteggiamento assunto dagli interessati che avevano tutta l’aria di aver qualcosa da nascondere, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo rinvenendo tra le gambe del passeggero una busta contenente 485 g di marijuana. Successivamente la perquisizione è stata estesa alle abitazioni dei due ragazzi, dove sono stati rinvenuti 4 barattoli in vetro contenenti 40 grammi di marijuana, un contenitore con ulteriori 3 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish, nonché due bilancini di precisione. Le sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati al termine di tutti gli accertamenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'articolo Correvano su una Mercedes ad alta velocità, a bordo mezzo kg di marijuana: arrestati 2 giovani pusher di Assemini proviene da Casteddu On line.