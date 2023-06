Correva troppo in auto: la polizia lo ferma e trova cocaina ed eroina

Carbonia

Arrestato per spaccio. Guidava senza patente e senza assicurazione

Trasportava in macchina cocaina ed eroina e si è fatto scoprire perché correva troppo. Un uomo di 35 anni è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri notte gli agenti del Commissariato di Carbonia lo hanno visto passare su un’auto a forte velocità in via Dalmazia e lo hanno fermato.

Da subito l’uomo – già noto per vicende legate agli stupefacenti – ha mostrato segni di nervosismo, tanto da insospettire i poliziotti, che hanno deciso di perquisire lui e l’auto.

All’interno di un marsupio indossato dall’uomo sono stati scoperti una bustina termosaldata con 15 grammi di cocaina e un’altra con 10,5 grammi di eroina.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione, vari frammenti in cellophane presumibilmente utilizzabili per il confezionamento di dosi, una boccetta di metadone priva della prescrizione medica, una confezione di mannitolo (sostanza usata per il taglio degli stupefacenti) e 90 euro in banconote.

Da ulteriori accertamenti, si è scoperto che l’uomo circolava sprovvisto di patente di guida (gli era stata revocata) e senza copertura assicurativa del veicolo, che è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Il trentacinquenne è stato arrestato e condotto presso il suo domicilio agli arresti domiciliari. Il giudice questa mattina ha convalidato l’arresto e confermato la misura degli arresti domiciliari.

Lunedì, 19 giugno 2023