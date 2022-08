Terralba

L’iniziativa, giunta alle 36 esima edizione, sarà dedicata a Cenza Schirru

Torna la storica manifestazione sportiva regionale “Marcialonga terralbese”, la corsa tra Marceddì e Terralba organizzata dall’associazione “Amatori Terralba”, giunta quest’anno alla 36 esima edizione, dopo uno stop di due anni dovuto alla pandemia. L’iniziativa, in programma domenica 11 settembre, sarà dedicata al ricordo dell’ex socia degli Amatori Terralba Cenza Schirru e vedrà per la prima volta la partecipazione dell’associazione provinciale di Oristano della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), insieme al comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, con il patrocinio del Comune di Terralba.

Attesi nella piccola borgata di pescatori corridori da tutta la Sardegna.

La giornata sportiva avrà inizio alle 8, con il ritrovo dei partecipanti in piazza Libertà a Terralba, dove ci sarà la consegna dei pettorali e il pagamento della quota d’iscrizione.

Dalle 8:30, invece, sarà attivato un servizio navetta per il trasferimento degli atleti nella borgata di Marceddì, dove gli atleti potranno effettuare le operazioni di riscaldamento pre-gara unicamente in via Sardus Pater, il punto di partenza della Marcialonga terralbese di quest’anno.

Gli atleti saranno poi suddivisi in due gruppi: alle 9:30 inizieranno la gara le categorie ragazzi, cadetti e allievi, mentre alle 10 sarà il turno delle categorie juniores, promesse, senior, master e gara non competitiva. Per il primo gruppo dei più giovani, è stato programmato un percorso semplice di un chilometro a Terralba, che toccherà le vie principali del paese.

Sono invece 14 i chilometri che attenderanno da Marceddì le categorie juniores, promesse, senior e master e gara non competitiva, con un itinerario, anch’esso scorrevole e veloce, che si snoderà sul lungomare, la pineta di Marceddì e le strade di bonifica n. 3 e 4 del comune di Arborea, proseguendo per un tratto di circonvallazione di Terralba, entrando infine in paese in via Emilio Cuccu, viale Bonaria, via Francesco Baracca e via Marceddì, e tagliare il traguardo in via Felice Porcella, nelle vicinanze dell’area parcheggio di fronte al banco di Sardegna, dove i corridori saranno salutati da un caloroso pubblico.

A fine gara, ci sarà un rinfresco per tutti gli atleti. Poi, ci sarà il momento delle premiazioni, per i primi cinque atleti di ciascuna categoria che termineranno i 14 chilometri e per i primi tre di ogni categoria dei giovanissimi che si sfideranno alla gara terralbese di un chilometro. Tutti i corridori più piccoli riceveranno una medaglia di partecipazione, mentre gli adulti riceveranno una maglietta.

Lungo il percorso sono previsti tre punti di ristoro ai chilometri 4, 8 e 12, un quarto infine al punto di arrivo della gara.

La quota d’iscrizione per gli atleti che percorreranno i 14 chilometri sarà di 15 euro, i giovanissimi impegnati nella corsa di un chilometro a Terralba pagheranno 5 euro. Una parte delle quote verrà devoluta alla Lilt. La Lega italiana per la lotta contro i tumori sarà presente alla manifestazione con il proprio banchetto, per raccogliere donazioni volontarie. Anche la maglietta commemorativa dell’evento, realizzata da Amatori Terralba, verrà venduta in beneficienza e i proventi saranno destinati alla Lilt.

Mercoledì 24 agosto 2022