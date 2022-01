Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

E se Pediatria dovesse chiudere? “Saremmo costretti a rivolgerci alla sanità privata, e non tutti ne avranno la possibilità”, conclude Giulia Cossu, “oppure a fare ogni volta 100 chilometri verso Cagliari, se andrà bene, o anche 250 chilometri nel caso di Olbia, per ottenere assistenza sanitaria.”

Da quanto si apprende, tra pochi mesi resteranno nell’organico solo 4 pediatri, a causa dei pensionamenti. È chiaro che con questi numeri la chiusura sarebbe inevitabile: per mandare avanti il reparto sono necessari dagli 8 ai 13 medici. I problemi graveranno anche sulle gestanti, che si troveranno a non avere un punto di riferimento vicino a casa.

Insieme alle firme arrivano alcuni commenti di genitori che nel reparto di Pediatria hanno trovato un porto sicuro in passato, anche per i bambini che convivono con il diabete. “Il centro Sardegna non deve perdere la possibilità di curare i bambini in casa propria o a distanza ragionevole”, ha scritto una mamma sulla pagina dedicata di change.org.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a