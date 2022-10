Oristano

Consegnati stamane dal presidente Solinas e dal comandante Casula

Al termine delle celebrazioni per il 177° anniversario della fondazione del Corpo forestale, che si sono svolte oggi a Oristano, il presidente della Regione Christian Solinas ed il comandante della Forestale Antonio Casula hanno consegnato gli encomi per merito al personale. Diversi i riconoscimenti in provincia di Oristano.

Di seguito l’elenco:

Agli assistenti capo Battista Ghisu e Antonio Manis per aver tratto in salvo durante un temporale i bambini e le insegnanti della scuola primaria materna di Siamanna, il cui edificio era stato completamente circondato dall’acqua, il 29 settembre scorso.

All’assistente capo Gianluca Puggioni, per aver messo in salvo una donna da un incendio che stava minacciando la sua azienda di Cabras il 24 luglio 2021.

Al personale delle stazioni della Forestale di Ales e Villaurbana per sacrificio ed abnegazione dimostrate nella lotta antincendio ed in soccorso alla popolazione durante un incendio che aveva minacciato le abitazioni e le aziende di Villaurbana, il 24 e 25 luglio scorsi.

Encomio al personale delle stazioni forestali di Cuglieri e Seneghe per l’opera prestata, a rischio della loro incolumità nel soccorso alla popolazione durante il vastissimo incendio che devastò il Montiferru, nel 2021.

Encomio al personale della stazione forestale di Marrubiu per l’audace azione di spegnimento di un incendio che colpì la pineta di Arborea minacciando il complesso alberghiero dell’Ala Birdi, dove erano alloggiati 250 turisti, il 23 ottobre del 2019. Le indagini degli uomini della stazione di Marrubiu consentirono di individuare il presunto autore dell’incendio.

Encomio agli uomini della stazione forestale di Oristano: grazie alle loro indagini hanno permesso alla procura della Repubblica di individuare il presunto responsabile di un incendio che minacciò la periferia del centro abitato di Cabras il 24 luglio del 2021.

Gli altri encomi in Sardegna. Sono stati assegnati, infine, encomi al commissario capo Ugo Calledda e agli ispettori superiori Franco Banzano e Orlando Macis di Cagliari, agli assistenti capo Giovanni Contu e Vincenzo Lai di Orosei, agli assistenti capo Cristiano Cotza e Roberto Piras (per un incendio avvenuto in un’azienda agricola di Siris, nel quale avevano tratto in salvo una persona), all’ispettore capo Paolo Deidda e all’assistente capo Fabrizio Onnis di Escolca e Serri.

Encomi anche al nucleo investigativo di polizia del Corpo forestale di Cagliari, di Lanusei ed al personale della stazione della Forestale di Alghero.

Venerdì, 28 ottobre 2022