Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“I casi attuali sono una trentina”, dice da Ardauli l’assessore comunale Mirko Mura, ridimensionando l’apprensione che gira nel paese del Barigadu, dove alcuni abitanti sono in allarme: “È scoppiato grosso focolaio”, diceva una segnalazione arrivata ieri in redazione.

“La situazione non ci preoccupa”, chiarisce Cadoni, che invita comunque i compaesani a osservare comportamenti responsabili per evitare i contagi: “In vista dell’inizio dei festeggiamenti in onore di Sant’Antioco, è bene ricordare che le norme di sicurezza vanno ancora osservate”.

“Negli ultimi giorni i nuovi contagiati sono stati 15, alcuni sono collegati ai casi precedenti”, spiega da Palmas Arborea il sindaco Emanuele Cadoni, “altri agli incontri nelle giornate di Pasqua. In questo momento in paese i positivi confermati sono tra 25 e 30″.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/29/coronavirus-dopo-pasqua-aumento-dei-contagi-a-palmas-arborea-e-ardauli/

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail