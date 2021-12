Nell’aggiornamento si dà notizia anche di alcuni tamponi negativi per persone in isolamento: “Sette concittadini sono stati dichiarati guariti dall’Azienda sanitaria e quindi hanno terminato il periodo di isolamento obbligatorio”, ha reso noto Pili.

Nel bollettino diffuso da Pili in base alle comunicazioni trasmesse dall’Ats si registrano anche altri 10 contagiati: “Non erano collegati ai precedenti casi di positività”, specifica il sindaco, come a dire che il virus non sta circolando solo all’interno dei nuclei familiari già colpiti.

“Con profonda tristezza si comunica che purtroppo un nostro concittadino è mancato in ospedale”, ha annunciato il sindaco in un aggiornamento sulla situazione dei contagi nel paese.

C’è stata una nuova vittima del coronavirus in provincia di Oristano. Ieri in tarda serata ne ha dato notizia il sindaco di Terralba, Sandro Pili.

