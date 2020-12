Coronavirus, tre nuovi contagiati a Zerfaliu e Gonnostramatza

Tre nuovi contagi da coronavirus sono stati comunicati questa mattina dai sindaci di Gonnostramatza e Zerfaliu. Una positività interessa il paese di Gonnostramatza: la sindaca Maria Agnese Abis ha fatto sapere che è stata informata dal diretto interessato.

A Zerfaliu il sindaco Pinuccio Chelo ha comunicato questa mattina l’esito dei tamponi effettuati da parenti, conviventi e da chiunque avesse frequentato gli ultimi contagiati nel paese.

“L’esito è stato soddisfacente”, ha detto Chelo, “considerato che almeno una trentina di soggetti hanno avuto rapporti di frequentazione o vicinanza con i portatori del virus: soltanto due sono stati contagiati”. Il sindaco ha anche caldamente invitato i compaesani a “un più alto senso di responsabilità” e a “più rispetto verso gli altri, in special modo verso gli anziani e gli ammalati”.

“Nei luoghi pubblici ci vuole una meticolosa osservanza delle norme prescritte, che sono anche sintomo di rispetto per chi gestisce gli esercizi pubblici, costretto a futili scontri verbali per far osservare le regole”, ha detto Chelo. “Possibile che dopo 10 mesi di pandemia si vedano ancora persone che confabulano per ore in macchina senza mascherina? O persone che frequentano i locali pubblici con la mascherina nel braccio o sotto il mento! Le auto viaggiano piene, quando questo è vietato, a meno che non siano familiari conviventi. Non è ammissibile”.

Martedì, 22 dicembre 2020

