Cagliari

Monitoraggio solo sulle vaccinazioni: neppure una dose per un sardo su 10, sopra i cinque anni

Dopo due anni e mezzo si ferma l’aggiornamento settimanale sull’andamento della pandemia di Coronavirus elaborato dalla Fondazione Gimbe: non è più possibile garantire il servizio in seguito alla decisione del Ministero della Salute di sospendere la diffusione quotidiana dei dati, che saranno invece pubblicati settimanalmente.

La Fondazione ha fatto sapere che andrà avanti solo il report sulle vaccinazioni anti-Covid. Questa settimana, la percentuale di popolazione residente in Sardegna dai 5 anni in su che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10% (media Italia 10,4%). A questo dato va aggiunta la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, perché guarita dal virus da meno di 180 giorni, pari all’1,3%.

La percentuale di popolazione dai 5 anni in su che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,7% (media Italia 10,7%). A questo dato va aggiunta la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 5%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 16,3% (la media nazionale è del 22,5%).

La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 41,7% (media Italia 35,2%). Un ulteriore 4,5% di bambini (media Italia 3,3%) ha ricevuto solo la prima dose.

Giovedì, 3 novembre 2022

