Oristano

La Direzione dell’azienda sanitaria interviene a tutela dell’operato del presidio ospedaliero

Un altro decesso di un paziente positivo al Covid, il sesto in pochi giorni, si è verificato stamattina al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano. Si aggiunge alle cinque morti di altrettanti pazienti positivi, registrate da domenica scorsa nel presidio, dove al momento sono ricoverati almeno 12 persone contagiate dal coronavirus, qualcuno dei quali in condizioni piuttosto critiche.

Come gli altri deceduti, il paziente era arrivato al Pronto soccorso già in gravi condizioni e avrebbe avuto necessità di essere trasferito con urgenza in un reparto di terapia intensiva. Purtroppo, però, secondo il triste rito che si ripete quotidianamente, anche a lui è stata negata la possibilità di trovare un posto letto in una delle strutture dell’isola dedicate ai pazienti Covid.

La situazione al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano resta così molto grave: i pazienti positivi al Covid, continuano ad occupare una buona parte del presidio, con gli ambulatori dedicati a pazienti non Covid utilizzati per ricoverare i pazienti positivi, e con il personale in estrema difficoltà, anche perché alle già gravi carenze d’organico in questi ultimi giorni si sono aggiunte le assenze di operatori sanitari positivi al virus. Quelli che restano in servizio, inoltre, devono far fronte anche a pazienti gravi, non Covid.

Insomma una situazione ormai al limite della sostenibilità che vede il Pronto soccorso di Oristano trasformato indebitamente in un reparto Covid del San Martino, dichiarato invece ospedale non Covid, senza le necessarie risorse strumentali e professionali e con operatori e pazienti esposti a gravi rischi e responsabilità.

I pazienti positivi al coronavirus, quindi, vengono seguiti dai sanitari oristanesi utilizzando le risorse a loro disposizione.

Da aggiungere che si rende periodicamente necessario il ricorso alla temporanea chiusura del Pronto soccorso, con il 118 costretto a dirottare altrove i pazienti con necessità di cure urgenti.

Nota ufficiale dell’Asl. In serata la Direzione dell’Asl di Oristano è intervenuta con una nota ufficiale sulla vicenda dei decessi al Pronto soccorso.

“Dal 1° gennaio a tutt’oggi – si legge nella nota – sono stati assistiti presso l’Osservazione Breve del Pronto Soccorso n° 81 pazienti affetti da varie patologie e positivi al Sars-CoV2, di questi 30 sono stati trasferiti presso altri Presidi, 18 sono stati dimessi a domicilio, 12 sono attualmente presenti. Dei decessi avvenuti, solamente 6 sono riconducibili ad una infezione da Sars-CoV-2 ed in uno l’infezione da Sars-CoV-2 è una concausa della morte ma secondaria in quanto la causa principale del decesso è di altra natura. E’ infatti necessario precisare, a questo proposito che i decessi hanno riguardato persone fragili”.

“E’ inoltre doveroso ricordare, che il Presidio Ospedaliero San Martino sede di DEA di I° livello non effettua attualmente ricoveri per pazienti positivi al Sars-CoV-2. La struttura ospedaliera è comunque dotata di una Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione. Lo stesso presidio ha dotazioni tali da garantire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’assistenza ai pazienti in situazioni di urgenza ed emergenza, garantendo la stessa anche nel Pronto Soccorso e nell’Osservazione Breve intensiva secondo i più accurati protocolli sanitari”.

“Sin dall’inizio della Pandemia – prosegue il comunicato della Direzione dell’Asl di Oristano – il Pronto Soccorso ha garantito percorsi differenti per i pazienti positivi o sospetti al Sars-CoV-2, adattando l’organizzazione alle necessità che di volta in volta si manifestavano nel corso dell’assistenza e della numerosità dei pazienti. In tutti questi casi sono stati garantiti i processi di sanificazione degli ambienti sanitari e delle ambulanze utilizzando Dispositivi Medici idonei allo scopo con personale adeguatamente formato”.

Sin qui le valutazioni della Direzione dell’Asl di Oristano. Purtroppo a queste valutazioni va aggiunta una drammatica constatazione: anche stamane l’agenza nazionale Agenas attribuiva alla Sardegna 204 posti letto in terapia intensiva per i malati Covid, dei quali occupati solo 32 e 16 attivabili. Per i pazienti che risultano contagiati dal coronavirus e che in gravi condizioni continuano ad essere trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, però, non c’è posto. Muoiono senza poter avere questa assistenza, alla quale avrebbero comunque diritto.

Mercoledì, 2 febbraio 2022