Poco più di 70 gli operatori, impegnati negli uffici oristanesi e nella sede locale di Ghilarza, sottoposti a tampone molecolare con il sistema del drive in. Oltre ai funzionari è stato convocato anche il personale delle coop di vigilanza e del servizio di pulizia. I primi test hanno consentito di individuare, appunto, un caso di positività e così, già da stamattina, sono stati sanificati gli uffici di Via Petri, con particolare attenzione alle aree dedicate al pubblico.

AAvviato venerdì scorso, nella postazione allestita in città dall’esercito allo Smart di Torangius, lo screening del personale dell’Inps di Oristano proseguirà e si concluderà in due altre giornate, nel prossimo fine settimana: è stato riscontrato un caso di positività.

Coronavirus, screening per il personale dell’Inps: un caso di positività Sanificati a Oristano gli uffici di Via Petri

Fonte: Link Oristano

